



Закон о запрете абортов наносит ущерб армии США - Белый Дом

Ограничительные законы об абортах в таких штатах, как Алабама, наносят ущерб способности вооруженных сил США удерживать военнослужащих и влияют на моральный дух, заявил в понедельник Белый дом, стремясь усилить давление на Сенат по этому вопросу.



Сенатор США Томми Тубервиль, республиканец из Алабамы, заблокировал более 250 военных назначений в США из-за политики Пентагона в отношении абортов, которая предусматривает оплачиваемый отпуск и возмещение расходов женщинам военнослужащим, которые решили сделать аборт.



Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что он недавно разговаривал с военнослужащими, в том числе с некоторыми супругами, которые сказали ему, что ограничительные законы об абортах во многих штатах влияют на их готовность продолжать служить в армии.



Он отметил, что те, кто добровольно идут служить в армию, не могут выбирать, где они в конечном итоге будут дислоцированы, включая базы, расположенные в штатах с ограничительными законами об абортах.



"Поэтому, если вы не думаете, что возникнут проблемы с удержанием и моральным духом, подумайте еще раз, потому что это уже дает такой эффект", — сказал Кирби на брифинге.



Кандидат президента Джо Байдена на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов заявил Сенату на прошлой неделе, что блокада Тубервилля вынудит армию "потерять таланты".

