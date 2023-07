Выдра держит в страхе серферов в Калифорнии

В Калифорнии возле одного из пляжей агрессивная выдра держит в страхе серферов.



В Санта-Крус животное буквально отбирает их доски.



По данным Sky news, местная полиция зафиксировала уже как минимум четыре таких случая. Выдра кусалась и царапалалась, чтобы прогнать серферов, после чего сама взбиралась на их доски и наслаждалась плаванием.



Эксперты считают, что такое поведение может быть вызвано гормональными всплесками или тем, что люди подкармливают животных. Поймать хищницу пока что не удалось. На пляже даже вывесили специальную табличку с предупреждением об опасности купания из-за агрессивной выдры.



This surfer became the latest victim of an aggressive otter in Santa Cruz, California.



Local police said there's been four incidents of the sea otter biting, scratching and climbing on surfboards.https://t.co/6dN3OFICja pic.twitter.com/Fn3h0Bg31A — Sky News (@SkyNews) July 13, 2023

A sea otter in California is hassling surfers and stealing their boards https://t.co/ezuvuKYnLA — MirandaCarterPaymer (@MirandaLCP) July 13, 2023