



Выборы в США: Трампа "дисквалифицировали" в еще одном штате

Избирательная комиссия американского штата Мэн "дисквалифицировала" Дональда Трампа из первичных списков на предстоящих выборах президента.



Это уже второй штат, который запретил бывшему президенту участвовать в выборах из-за его причастности к штурму Капитолия.



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Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз сказала, что Трамп спровоцировал восстание, распространив ложные утверждения о фальсификации результатов выборов 2020 году, а затем призвав своих сторонников отправиться на Капитолий.



Теперь решение относительно выборов в штате Мэн должен принять Верховный суд.