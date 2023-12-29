Выборы в США: Трампа "дисквалифицировали" в еще одном штате
Избирательная комиссия американского штата Мэн "дисквалифицировала" Дональда Трампа из первичных списков на предстоящих выборах президента.
Это уже второй штат, который запретил бывшему президенту участвовать в выборах из-за его причастности к штурму Капитолия.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз сказала, что Трамп спровоцировал восстание, распространив ложные утверждения о фальсификации результатов выборов 2020 году, а затем призвав своих сторонников отправиться на Капитолий.
Теперь решение относительно выборов в штате Мэн должен принять Верховный суд.