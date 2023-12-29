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Выборы в США: Трампа "дисквалифицировали" в еще одном штате
29.12.2023 08:12 Алина Груднева

Выборы в США: Трампа "дисквалифицировали" в еще одном штате

Избирательная комиссия американского штата Мэн "дисквалифицировала" Дональда Трампа из первичных списков на предстоящих выборах президента.

Это уже второй штат, который запретил бывшему президенту участвовать в выборах из-за его причастности к штурму Капитолия.

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Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз сказала, что Трамп спровоцировал восстание, распространив ложные утверждения о фальсификации результатов выборов 2020 году, а затем призвав своих сторонников отправиться на Капитолий.

Теперь решение относительно выборов в штате Мэн должен принять Верховный суд.

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