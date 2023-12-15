



Вашингтон сделал предостережение йеменским хути

Вашингтон сделал предупреждение йеменским хути, которые продолжают атаковать корабли в Красном море, направляющиеся в сторону Израиля.



Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.



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Уточняется, что спецпосланник по Йемену Тим Лендеркинг, посетивший в последние дни страны Персидского залива, попросил своих коллег в Саудовской Аравии, Омане и Катаре передать хути сообщения с предупреждениями.



Угрожал ли Вашингтон принять ответные меры на действия хути, которые ставят под угрозу свободу судоходства, не раскрывается.