



В TikTok возмущены принятым в США законом о возможном запрете соцсети

В TikTok отреагировали на подписание президентом США Джо Байденом законопроекта о запрете социальной сети.



Руководство назвало такое решение "неконституционным".



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В TikTok пообещали, что будут отстаивать свои права в суде.



Ранее руководство китайской компании уже заявляло, что если Байден подпишет законопроект о запрете TikTok в США, то будет подан иск в суд, с целью оспорить это решение.