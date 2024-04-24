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В TikTok возмущены принятым в США законом о возможном запрете соцсети
24.04.2024 18:52 Алина Груднева

В TikTok возмущены принятым в США законом о возможном запрете соцсети

В TikTok отреагировали на подписание президентом США Джо Байденом законопроекта о запрете социальной сети.

Руководство назвало такое решение "неконституционным".

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В TikTok пообещали, что будут отстаивать свои права в суде.

Ранее руководство китайской компании уже заявляло, что если Байден подпишет законопроект о запрете TikTok в США, то будет подан иск в суд, с целью оспорить это решение.

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