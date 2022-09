В США угнали самолет и пригрозили врезаться на нем в Walmart

Полиция американского штата Миссисипи сообщила, что пилот легкомоторного самолета угрожает намеренно врезаться в торговый центр Walmart в Тупело.

Утверждается, что мужчина угнал самолет, позвонил в 911 и сообщил о своем намерении.

Правоохранители эвакуировали покупателей и сотрудников магазина. Полицейские оцепили территорию.

