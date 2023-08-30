



В США требуют запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Родители и педиатры в США призывают запретить продажу энергетических напитков с высоким содержанием кофеина несовершеннолетним.



Они обеспокоены тем, что одна баночка энергетика может содержать столько же кофеина, сколько и шесть порций Coca-Cola.



Так, в 350 мл банке напитка Prime Energy содержится 200 мг кофеина, что превышает допустимый в таких странах, как Канада, Австралия и Новая Зеландия, уровень психоактивного вещества. В энергетиках ABI.BR Ghost и напитках от Ким Кардашьян Kimade содержится 200 мг кофеина, а в Monster Energy - 150 мг.



По словам педиатра Холли Бенджамин, необходимо прописать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним в законах точно так же, как на алкоголь и сигареты. Побочные эффекты у детей, потребляющих кофеин, могут включать учащенное или нерегулярное сердцебиение, головные боли, судороги, тремор, расстройство желудка и неблагоприятное воздействие на психическое здоровье.