



В США создали почти бесшумный сверхзвуковой самолет

Экспериментальная модель Х-59 – это новый самолет, преодолевающий звуковой барьер без характерного громкого "удара". По крайней мере, на это рассчитывают инженеры NASA, которые занимаются разработкой бесшумной технологии в рамках программы Quesst. Инженеры уже готовы к первому испытанию, пишет Space.com.



На новых фотографиях видно, что сверхзвуковой X-59 припаркован на взлетно-посадочной полосе завода Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния. Самолет был перемещен со строительной площадки в зону испытаний 19 июня.





Фото: Lockheed Martin



Это событие начинает серию наземных испытаний, чтобы убедиться, что X-59 безопасен и готов к полету в рамках миссии NASA Quesst, целью которой является продемонстрировать, что самолет может летать быстрее скорости звука (или 1 Маха), не генерируя громких звуковых ударов, которые обычно создают сверхзвуковые самолеты.



"NASA пролетит на X-59 над несколькими населенными пунктами, чтобы собрать данные о реакции людей на звук, генерируемый во время сверхзвукового полета. NASA передаст эти данные американским и международным регуляторам, чтобы, вероятно, сделать возможным коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей", – говорится в заявлении космического агентства.



Ожидается, что для людей на земле сверхзвуковой реактивный самолет X-59 повлечет за собой лишь легкий стук, эквивалентный хлопанью дверцы стоящего рядом автомобиля. Для сравнения, предыдущие поколения сверхзвуковых самолетов, как известно, приводили к дрожанию оконных стекол в домах, когда летели над ними со скоростью больше скорости звука.



Таким образом, X-59 может привести к установлению новых правил сверхзвуковых полетов над сушей, что откроет новые возможности для более быстрых коммерческих грузовых и пассажирских авиаперевозок.



Самолет длиной 30,3 метра и шириной почти 9 метров оснащен одним реактивным двигателем, построенным компанией General Electric Aviation, дочерней компанией General Electric. Он способен развивать скорость 1,4 маха, или 1715 метров в час, на высоте 16 764 метра. Если все пойдет по плану, X-59 будет летать над избранными городами США, начиная с 2024 года.