



В США скончался самая старая женщина

В США скончалась самая старая женщина страны в 116-м году жизни.



По данным CNN, об этом сообщили похоронном бюро Lampe and Powers.



Умершей оказалась Бесси Хендрикс из штата Айова, которая, на сегодняшний день, считалась самым старым человеком в США.



Она родилась 7 ноября 1907 года, была учительницей. В браке женщина состояла в течение 65 лет. Ее муж скончался в 1995 году. В 102 года Хендрикс переехала в дом престарелых, где и жила до смерти.



У американки было пятеро детей, двое из которых недавно скончались. Также у нее осталось 14 внуков и 26 правнуков.

