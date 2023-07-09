



В США подтвердили убийство лидера ИГИЛ в результате удара БПЛА в Сирии

В результате удара американского беспилотника был убит лидер группировки “Исламское государство”в Сирии через несколько часов после того, как те же беспилотники MQ-9 Reaper подверглись преследованиям со стороны российских военных самолетов над западной частью страны, cообщает Министерство обороны США.



По словам представителя Министерства обороны США, в пятницу, 7 июля, три Reaper летали на бреющем полете в поисках боевика, когда их в течение двух часов преследовали российские самолеты. Вскоре после этого беспилотники убили Усаму аль-Мухаджира, который ехал на мотоцикле в районе Алеппо, говорит чиновник, который не уполномочен публично обсуждать этот вопрос и рассказал на условиях анонимности подробности военной операции.

Чиновник говорит, что аль-Мухаджир находился на северо-западе Сирии во время удара, хотя обычно действовал на востоке.



Непонятно, как американские военные подтвердили, что убитым был аль-Мухаджир; никаких других подробностей предоставлено не было.



В заявлении Центрального командования США говорится, что нет никаких признаков того, что в результате удара были убиты мирные жители. Военные оценивают сообщения о возможном ранении мирного жителя.



Пятница, 7 июля, была третьим днем подряд, когда официальные лица США жаловались на то, что российские истребители в регионе совершали небезопасные и беспокоящие полеты вокруг американских беспилотников.



Генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, глава Центрального командования ВВС США, заявил в своем заявлении, что во время пятничного полета российские самолеты “совершили 18 непрофессиональных пролетов, которые заставили MQ-9 реагировать, чтобы избежать небезопасных ситуаций”.

