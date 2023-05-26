



В США ожидается не менее 12 штормов в этом сезоне ураганов

В США прогнозируют от 12 до 17 названных штормов в приближающийся сезон ураганов. Об этом пишет AFP .



Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ожидает "почти нормальный" сезон ураганов с 12-17 названными штормами со скоростью ветра не менее 63 км/ч.



Из них пять-девять могут стать ураганами со скоростью ветра 119 км/ч или выше, включая от одного до четырех крупных ураганов со скоростью ветра 179 км/ч или выше.



Сезон ураганов в Атлантике проходит с 1 июня по 30 ноября. Изменения климата делают ураганы более мощными, поскольку они обуславливаются более теплой поверхностью океана, говорят ученые.



Так, прогнозируемая температура поверхности воды в тропической части Атлантического океана и Карибского моря, которая выше обычной, придает больше шансов образованием штормов.