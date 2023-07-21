



В США на кукурузном поле нашли клад с монетами времен Гражданской войны

Свыше 700 монет, возраст которых превышает 150 лет, были обнаружены на кукурузном поле в штате Кентукки.



Как сообщает The New York Times, имя человека, обнаружившего клад, не сообщается.



Известно, что находка включает в себя монеты номиналом в один, десять и двадцать долларов, отчеканенные до и во время Гражданской войны в США – в период, когда территория Кентукки была местом ожесточенных боев.



Известно, что особую ценность представляет двадцатидолларовая золотая монета с орлом 1863 года – подобные экземпляры уходили с молотка за суммы от нескольких тысяч до 381 тысячи долларов.



По некоторым оценкам, общая стоимость коллекции может превышать один миллион долларов.