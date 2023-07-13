



В США McDonald's бесплатно раздает картошку фри постоянным клиентам

McDonald's отмечает Национальный день картофеля фри, раздавая своим постоянным клиентам бесплатную картошку фри любого размера. В четверг, 13 июля, сеть фаст-фуда будет раздавать мелкую, среднюю или крупную картошку фри покупателям, которые заходят в ее рестораны.



Посетителю нужно будет зарегистрироваться в приложении, чтобы иметь возможность получить “халяву”.



Кроме этого McDonald's каждую пятницу будет бесплатно включать картофель фри среднего размера в любую покупку не менее, чем на 1 доллар, при заказе через приложение.



“Когда вы будете готовы получить свой бесплатный картофель фри McDonald's в приложении McDonald's (с минимальной покупкой на 1 доллар США), перейдите на вкладку “Предложения” и выберите предложение Free Fries Friday, затем нажмите “Добавить предложение”, – завила компания.



“Зарегистрируйтесь в любом ресторане McDonald's, участвующем в акции, чтобы забрать свою бесплатную картошку фри (при минимальной покупке на 1 доллар). Закажите ее с помощью самовывоза или возьмите ее в ближайшем McDonald's Drive Thru”, – уточняет пресс-релиз сети.



Последнее предложение McDonald's доступно только в американских ресторанах в честь Национального дня картофеля фри в четверг, 13 июля.