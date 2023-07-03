



В США частично отменили салюты в День независимости

Из-за угрозы пожаров и проблем с окружающей средой некоторые города в США в этом году заменят традиционные фейерверки в честь Дня независимости 4 июля на световое шоу экологически чистых дронов.



Об этом пишет CNN.



Солт-Лейк-Сити, штат Юта, испытает альтернативный способ празднования с первым в истории города шоу беспилотников, поскольку пиротехника могла бы вызвать пожары и ухудшить качество воздуха. В штате сейчас растет риск лесных пожаров.



В соседнем штате Колорадо, где продолжается сезон лесных пожаров, город Боулдер принял аналогичное решение.



В городах Калифорнии тоже решили провести для праздника более экологичные световые шоу с дронами. Там это объясняют тем, что звуки салюта вредят животным и людям с посттравматическим стрессовым расстройством, а мусор и дым от фейерверков портят состояние окружающей среды.

