



В Квинсе людей расстреляли со скутера

Один человек погиб и трое получили ранения в субботу в результате серии перестрелок в Бруклине и Квинсе, которые полиция Нью-Йорка назвала “случайными”.



По данным Департамента полиции Нью-Йорка, вооруженный человек, ехавший на нелегальном скутере без номерного знака, открыл огонь в пяти разных местах в районе Квинс и в Бруклин.



25-летний мужчина взят под стражу, у него был обнаружен 9-мм пистолет с увеличенным магазином.



“Мы не знаем мотива. Кажется, это на самом деле случайно”, – заявил Джозеф Кенни, помощник начальника Детективного бюро полиции Нью-Йорка. “Видео показывает, что он ни в кого не целился, ни за кем не следил. Когда он ехал на своем скутере, он беспорядочно стрелял в людей”.



Кенни сообщил на пресс-конференции, что пять перестрелок длились около получаса и начались около 11:10 утра в Бруклине. По его словам, 21-летний мужчина получил ранение в левое плечо. Он был доставлен в больницу и, как ожидается, выживет.



Семнадцать минут спустя в 11:27 полиция тот же подозреваемый выстрелил из пистолета в 87-летнего мужчину в Квинсе. Жертва, получившая один выстрел в спину, скончалась после того, как была доставлена в больницу. Когда офицеры прибыли на место, они узнали о другом инциденте со стрельбой, в котором никто не пострадал. Но многочисленные свидетели сообщили, что видели, как мужчина на скутере “беспорядочно стрелял в группу людей”.



Четвертая стрельба произошла в 11:35, когда 44-летний мужчина был ранен в щеку. Мужчина госпитализирован и находится в критическом состоянии. Менее чем через минуту подозреваемый выстрелил 63-летнему мужчине в правое плечо. Пострадавший был госпитализирован, его состояние стабильное.



Полиция сообщила, что стрелок использовал одно и то же оружие во всех пяти случаях стрельбы. По словам Кенни, подозреваемый уже был однажды арестован в Нью-Йорке.



Оружие, возможно, является незаконным.

