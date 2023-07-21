



В США 19-летнюю девушку посадили в тюрьму за аборт

19-летняя Селеста Берджесс признала себя виновной в незаконном сокрытии человеческих останков после того, как сделала аборт на сроке около 28 недель беременности, сообщает ВВС.



Аборт девушка сделала аборт сверх срока, установленного законом Небраски.



Ее матери, 42-летней Джессике Берджесс, грозит до пяти лет тюрьмы за помощь ей.



Полиция начала расследование в отношении матери и дочери в июне 2022 года, прежде чем Верховный суд отменил общенациональное право на аборт и предоставил штатам решать, разрешить ли эту процедуру и если да, то как.



В то время и мать, и дочь, которой тогда было 17 лет, проживали в Небраске, где аборты были запрещены на 20-й неделе от зачатия. Ранее в этом году законодатели штата Небраска ввели запрет на аборты через 12 недель после зачатия.



Согласно судебным документам, Селеста Берджесс находилась на третьем триместре беременности, когда приняла таблетки для аборта, что сделало процедуру незаконной в соответствии с законодательством штата Небраска.



Первоначально девушка-подросток якобы сказал властям, что родила мертворожденный плод. Но, согласно судебным документам, она и ее мать обсуждали в сообщениях Facebook, как получить таблетки для аборта и "сжечь улики".



Помимо отбытия трех месяцев в тюрьме, девушке грозит два года испытательного срока.



Вынесение приговора ее матери ожидается в сентябре.

