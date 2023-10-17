В Сенате приняли резолюцию в поддержку Израиля
В американском Сенате приняли резолюцию в поддержку Израиля, подвергшегося террористической атаке ХАМАСа.
Документ поддержали 99 сенаторов, против выступил лишь республиканец Рэнд Пол.
"Резолюция подтверждает право Израиля на самооборону и призвана помочь Израилю защитить свой народ от будущих агрессий", - сказано в документе.
Сенаторы также поддержали выделение военной помощи, включая пополнение запасов для "Железного купола", и призывают к дополнительным санкциям против Ирана за его поддержку террористических атак на Израиль.
Одновременно в Палате представителей 13 законодателей внесли резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе.
"Прибываем администрацию Байдена способствовать деэскалации и прекращению огня, чтобы срочно положить конец нынешнему насилию и облегчить поступление гуманитарной помощи в Газу", - сказано в документе.