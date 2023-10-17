



В Сенате приняли резолюцию в поддержку Израиля

В американском Сенате приняли резолюцию в поддержку Израиля, подвергшегося террористической атаке ХАМАСа.



Документ поддержали 99 сенаторов, против выступил лишь республиканец Рэнд Пол.



"Резолюция подтверждает право Израиля на самооборону и призвана помочь Израилю защитить свой народ от будущих агрессий", - сказано в документе.



Сенаторы также поддержали выделение военной помощи, включая пополнение запасов для "Железного купола", и призывают к дополнительным санкциям против Ирана за его поддержку террористических атак на Израиль.



Одновременно в Палате представителей 13 законодателей внесли резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе.



"Прибываем администрацию Байдена способствовать деэскалации и прекращению огня, чтобы срочно положить конец нынешнему насилию и облегчить поступление гуманитарной помощи в Газу", - сказано в документе.