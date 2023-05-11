



В Капитолии провели антиизраильское мероприятие, несмотря на возражения спикера

Член палаты представителей Рашида Тлаиб, демократ от штата Мичиган, в среду провела мероприятие в Капитолии, назвав основание Израиля “катастрофой”, несмотря на попытку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти заблокировать его. Об этом сообщает The New York Post.



Мероприятие “Накба 75 и палестинский народ”, устроенное Тлаиб и организованное девятью антиизраильскими группами, было перенесено в последнюю минуту на сенатскую сторону комплекса Капитолия после того, как Маккарти поздно вечером во вторник вмешался.



Мероприятие Тлаиб было проведено в зале слушаний Сената по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий. Депутат крайне левой группы законодателей Конгресса, за несколько минут до начала мероприятия опубликовала в Instagram загадочное сообщение.



“Я думаю, людям нужно напомнить, Детройт ничто не остановит”, – сказала она в видео, снятом прямо у здания Капитолия.



“Накба никогда не заканчивалась. Каждый год наша страна без раздумий направляет миллиарды на явное поддержание государства апартеида и поддержку этнических чисток”, – заявила депутат во время своего выступления.



Тлаиб и член палаты представителей Кори Буш, демократ от штата Миссури, были единственными присутствующими законодателями. Организаторы также заявили, что хотят проинформировать членов Конгресса и их сотрудников о “продолжающейся Накбе, которой Израиль продолжает подвергать палестинцев”. Одна из групп, стоящих за этим мероприятием, “Еврейский голос за мир”, описывается Антидиффамационной лигой как “радикальная антиизраильская активистская группа, которая выступает за полный экономический, культурный и академический бойкот государства Израиль”.