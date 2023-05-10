



Кевин Маккарти отменил мероприятие в Капитолии, посвященное Дню Накбы

Спикер Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти объявил в своем аккаунте в Твиттере, что он решил отменить мероприятие, посвященное Дню Накба, которое планировалось провести в Центре посетителей Капитолия, и что вместо этого будут проведены двухпартийные дебаты в честь 75-летия американо-израильских отношений.



Мероприятие по случаю Дня Накбы должно было пройти на тему "катастрофы создания государства Израиль", инициированное конгрессменом-демократом Рашидой Тлаиб и возглавляемое антиизраильскими группами.



Депутат Кнессета от "Ликуд" Дан Илоз поблагодарил спикера Палаты представителей в ответе на твит: "Спасибо за вашу поддержку и твердую позицию в отношении Государства Израиль. Именно в такие моменты мы видим, кто наши самые сильные союзники. Мистер Маккарти, вы настоящий друг Израиля".

