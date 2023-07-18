



В федеральных законах США “мужа” и “жену” заменят на “супруга”

“Поправка к Закону о равенстве в браке”, представленная демократом из Калифорнии Джулией Браунли, направлена ​​​​на внесение поправок в ряд законов путем исключения из их текста терминов “муж” и “жена”. Предлагаемый закон предполагает замену слов такими фразами, как “супружеская пара”, “женатый человек” и “лицо, которое было, но больше не состоит в браке”, в зависимости от контекста.



“Хотя Верховный суд США постановил, что однополые пары имеют право вступать в брак, во многих случаях Кодекс США не соблюдает это конституционное право”, – говорится в заявлении Браунли, опубликованном в пятницу, 14 июля.



“Сейчас, как никогда ранее, когда Верховный суд и законодательные собрания штатов ограничивают права ЛГБТ-сообщества, крайне важно, чтобы Конгресс продемонстрировал свою приверженность поддержке равенства”, – продолжила она. “Этот законопроект, основанный на здравом смысле, гарантирует, что наш федеральный кодекс отражает равенство всех браков, признавая и действуя в соответствии с тем, что слова в наших законах имеют значение, а наши ценности как страны отражены в наших законах”.



Федеральные законы, подлежащие внесению поправок в законопроект Браунли, включают, “Закон об этике в правительстве 1978 года”, “Закон о семейных и медицинских отпусках 1993 года” и “Закон о федеральной избирательной кампании 1971 года”.