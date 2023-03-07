



В Джорджии принят закон, официально определяющий антисемитизм

Законопроект, официально определяющий антисемитизм , который может использоваться властями при выявлении преступлений на почве ненависти к евреям, был принят Генеральной Ассамблеей штата Джорджия во вторник. Законопроект Палаты представителей принят 136–22 при поддержке обеих партий. Представила законопроект демократ Эстер Панич, единственный еврейский американский депутат в палате представителей.



Панич отметила в понедельник, что законопроект был оценен The Atlanta Journal-Constitution как имеющий 26-процентный шанс принятия.Депутат сказала, что в честь Пурима она “направит свою внутреннюю царицу Эсфирь и превзойдет все шансы”.



“Ненависти нет места в Джорджии”, – заявили республиканцы из Джорджии Хаус. “Хаус выражает солидарность с еврейской общиной нашего штата”.



В законе утверждается, что антисемитизм является широко распространенной проблемой в американском обществе, которую необходимо решать, при этом данные показывают, что евреи часто являются религиозной группой, наиболее пострадавшей от преступлений на почве ненависти. Следовательно, Джорджия несет ответственность за защиту еврейских граждан.



В соответствии с законопроектом правоохранительные органы Джорджии теперь будут рассматривать антисемитизм как мотив для принятия законов, запрещающих дискриминацию в отношении неизменных характеристик и предусматривающих более строгие наказания. Антисемитизм в Джорджии будет определен в соответствии с рабочим определением Международного альянса памяти жертв Холокоста IHRA. Генеральная Ассамблея согласилась с мнением о том, что, хотя исчерпывающего определения не существует, это важный инструмент, принятый более чем в 30 странах.



Определение IHRA определяет антисемитизм как “определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены против евреев или неевреев и/или их имущества, против институтов еврейской общины и религиозных объектов”. Дегуманизация и демонизация евреев с использованием стереотипов еврейского контроля и власти или обвинение евреев как группы болезней в обществе также будет считаться антисемитизмом. Варианты отрицания Холокоста также подпадают под это определение.



“Использование этого определения антисемитизма, хотя его и не следует рассматривать как исчерпывающее, повысит осведомленность и понимание параметров современной антиеврейской дискриминации в определенных ограниченных областях”, – говорится в тексте законопроекта.