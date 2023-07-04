



В Белом Доме нашли "подозрительный порошок"

Во вторник, 4 июля, в Белом Доме нашли "подозрительный порошок", в результате чего был эвакуирован Белый Дом.



Как выяснилось, агенты секретной службы в Белом Доме проводили обычный обход, когда обнаружили белый порошок в месте, доступном исключительно для туристических групп.



В итоге, комплекс был эвакуирован. По итогам оценки, был обнаружен кокаин. Белый Дом вскоре вновь открыли, а порошок отправили на дальнейшие исследование.



"Предмет был отправлен для дальнейшей оценки, и ожидается расследование причин и способов его попадания в Белый Дом", — сказано в сообщении.

