Новости » Новости США
В Белом Доме нашли "подозрительный порошок"
04.07.2023 22:01 Алина Груднева

В Белом Доме нашли "подозрительный порошок"

Во вторник, 4 июля, в Белом Доме нашли "подозрительный порошок", в результате чего был эвакуирован Белый Дом.

Как выяснилось, агенты секретной службы в Белом Доме проводили обычный обход, когда обнаружили белый порошок в месте, доступном исключительно для туристических групп.

В итоге, комплекс был эвакуирован. По итогам оценки, был обнаружен кокаин. Белый Дом вскоре вновь открыли, а порошок отправили на дальнейшие исследование.

"Предмет был отправлен для дальнейшей оценки, и ожидается расследование причин и способов его попадания в Белый Дом", — сказано в сообщении.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru