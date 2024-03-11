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В Арканзасе вечеринка закончилась перестрелкой: мужчина и женщина убиты
11.03.2024 07:49 MIGnews.com

В Арканзасе вечеринка закончилась перестрелкой: мужчина и женщина убиты

На вечеринке в городе Джонсборо штата Арканзас в США были застрелены мужчина и женщина и еще пять человек получили ранения, сообщила местная полиция.

По подозрению, двое убитых являются знакомыми стрелка, которого нашли мертвым на месте происшествия.

В результате инцидента пострадала еще одна женщина, также знакомая стрелявшего, а также еще три человека и мужчина, которого доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция не предоставила дополнительных подробностей о предыстории инцидента и отметила, что расследование продолжается.

 

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