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Угроза хути: еще один военный корабль США отправился в сторону Красного моря
21.12.2023 20:10 Алина Груднева

Угроза хути: еще один военный корабль США отправился в сторону Красного моря

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило об отправке еще одного военного корабля в сторону Красного моря.

Соответствующие меры предприняты на фоне продолжающихся атак йеменских хути на корабли.

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"Военный корабль USS Laboon, вошедший в последние дни в Средиземное море из Гибралтарского пролива, пересекает Суэцкий канал в сторону Красного моря", - сказано в сообщении.

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