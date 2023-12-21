Угроза хути: еще один военный корабль США отправился в сторону Красного моря
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило об отправке еще одного военного корабля в сторону Красного моря.
Соответствующие меры предприняты на фоне продолжающихся атак йеменских хути на корабли.
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"Военный корабль USS Laboon, вошедший в последние дни в Средиземное море из Гибралтарского пролива, пересекает Суэцкий канал в сторону Красного моря", - сказано в сообщении.