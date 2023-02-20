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Учительница получит 5 миллионов за обвинения в сексе с подростком
20.02.2023 09:27 Аркадий Бочаровский

Учительница получит 5 миллионов за обвинения в сексе с подростком

В США ложно обвиненная в совращении школьника учительница получит пять миллионов долларов

В США бывшая учительница из штата Вирджиния выиграла дело против шерифа округа Лаудун и его заместителя, которые ложно обвинили ее в совращении 17-летнего школьника.

Суд присяжных вынес вердикт в пользу Кимберли Винтерс после пяти дней разбирательств. 

Прокуратура утверждала, что в период с 1 октября по 2 ноября 2017 года Винтерс несколько раз занималась сексом с подростком у себя дома. В феврале 2019 года все обвинения с нее были сняты, так как  обвинениея не смогла предоставить ни одного  доказательства.

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