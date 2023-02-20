



Учительница получит 5 миллионов за обвинения в сексе с подростком

В США ложно обвиненная в совращении школьника учительница получит пять миллионов долларов



В США бывшая учительница из штата Вирджиния выиграла дело против шерифа округа Лаудун и его заместителя, которые ложно обвинили ее в совращении 17-летнего школьника.



Суд присяжных вынес вердикт в пользу Кимберли Винтерс после пяти дней разбирательств.



Прокуратура утверждала, что в период с 1 октября по 2 ноября 2017 года Винтерс несколько раз занималась сексом с подростком у себя дома. В феврале 2019 года все обвинения с нее были сняты, так как обвинениея не смогла предоставить ни одного доказательства.