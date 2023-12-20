



У Капитолия арестованы несколько десятков пропалестинских демонстрантов

Полиция арестовала около 60 пропалестинских протестующих у Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.



Уточняется, что проведение акций протестов в этом месте запрещено на законодательном уровне.



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Демонстранты прорвались на центральную площадь, выдав себя за туристов. После этого они начали скандировать: "Нет больше денег на преступления Израиля!". В руках они размахивали плакаты с надписью "Хватит вооружать Израиль".