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У Капитолия арестованы несколько десятков пропалестинских демонстрантов
20.12.2023 07:18 Алина Груднева

У Капитолия арестованы несколько десятков пропалестинских демонстрантов

Полиция арестовала около 60 пропалестинских протестующих у Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.

Уточняется, что проведение акций протестов в этом месте запрещено на законодательном уровне.

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Демонстранты прорвались на центральную площадь, выдав себя за туристов. После этого они начали скандировать: "Нет больше денег на преступления Израиля!". В руках они размахивали плакаты с надписью "Хватит вооружать Израиль". 

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