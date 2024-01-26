



Тропический циклон "Киррили" понижен до первой категории

По данным Метеорологического бюро, тропический циклон "Киррили", пересекающий побережье Квинсленда, был понижен до первой категории.



Циклон движется на запад-юго-запад со скоростью 22 км/ч, и ожидается, что он будет ослабевать по мере продвижения вглубь страны.



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В настоящее время зона предупреждения простирается от Иннисфейла до Эйра, включая Таунсвилл, и простирается вглубь острова до Чартерс-Тауэрс.

