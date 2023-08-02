



Трампа обвинили в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года



бывшемуу президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.



Это уже третье уголовное обвинение, предъявленное 77-летнему Трампу с марта, в котором он обвиняется по трем пунктам в сговоре и одному пункту в препятствовании осуществления выборов.



Трамп, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 г., уже должен предстать перед судом во Флориде в мае следующего года по обвинению в неправильном обращении с совершенно секретными правительственными документами.



Новые обвинения повышают вероятность того, что Трамп окажется втянутым в новые судебные разбирательства в разгар президентской кампании, которая, как ожидается, будет острой и противоречивой.



В обвинительном заключении, представленном специальным прокурором Джеком Смитом, Трамп обвиняется в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и в сговоре с целью воспрепятствования официальному разбирательству - совместному заседанию Конгресса 6 января 2021 г., на котором была засвидетельствована победа демократа Джо Байдена на выборах.



В 45-страничном обвинительном заключении, вынесенном судом присяжных в Вашингтоне, Трамп также обвиняется в стремлении лишить американских избирателей права голоса своими ложными заявлениями о победе на президентских выборах в ноябре 2020 года.



"Вскоре после дня выборов, который пришелся на 3 ноября 2020 года, обвиняемый приступил к реализации своего преступного замысла", - говорится в обвинительном заключении. "Целью заговора была отмена законных результатов президентских выборов 2020 года путем использования заведомо ложных заявлений о фальсификации выборов", - говорится в обвинительном заключении.



Смит, бывший прокурор по военным преступлениям в Гааге, заявил, что атака сторонников Трампа против Капитолия 6 января было "беспрецедентным посягательством на очаг американской демократии". "Оно было подогрето ложью", - сказал Смит журналистам в своем кратком выступлении. "Ложь обвиняемого была направлена на то, чтобы помешать выполнению одной из основных функций правительства США - процессу сбора, подсчета и удостоверения результатов президентских выборов".