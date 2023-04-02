



Трамп собрал более $5 миллионов пожертвований после предъявления ему обвинений

Кампания бывшего президента США Дональда Трампа в течение двух дней после предъявления ему обвинения в штате Нью-Йорк получила более пяти миллионов пожертвований, причем каждый четвертый донор отдал деньги впервые. Об этом изданию Axios рассказал старший советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер.



Из полученных средств более четырех миллионов поступило за первые 24 часа после объявления, что Трампу предъявят обвинения, и еще более миллиона – на следующий день Кроме того, за это время более 16 человек зарегистрировались как волонтеры кампании Трампа.

"Это человек, который дважды баллотировался на пост президента Соединенных Штатов. Появилась целая новая группа сторонников Трампа, возмущенных тем, что они считают политическим преследованием", – отметил Миллер в комментарии.

Как пишет издание, рост пожертвований подтверждает мнение большинства ведущих республиканцев о том, что обвинение может помочь Трампу в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году.