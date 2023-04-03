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Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидаются протесты
03.04.2023 12:25 Ирина Демьянова

Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидаются протесты

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник должен вылететь из Флориды в Нью-Йорк, чтобы во вторник предстать перед судом для предъявления ему обвинений по делу о деньгах за молчание порнозвезды Сторми Дэниелс, сообщает агентство Reuters.

Во вторник в суде у Трампа возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют его. Тогда Трамп впервые предстанет перед судьей по делу и ему предъявят обвинения, которые до сих пор публично не разглашали.

Это станет историческим моментом, когда бывший президент США услышит выдвинутые против него уголовные обвинения.

По словам советника Трампа, экс-президент планирует выехать из своего поместья Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде в полдень в понедельник и прибыть позже днем в Нью-Йорк и провести ночь в Трамп-тауэр на Манхэттене.

После посещения суда Трамп вернется во Флориду и выступит с речью в Мар-а-Лаго.

Полиция Нью-Йорка на выходных начала возводить баррикады по краю тротуаров вокруг небоскреба Трампа и здания уголовного суда Манхэттена в центре города. Другие залы судебных заседаний на верхних этажах здания суда закроют в рамках мер безопасности.

В местах пребывания Трампа ожидают демонстрации, и полиция пообещала быть готовой к ним.

"Полицейские приведены в состояние боевой готовности, и департамент остается готовым реагировать в случае необходимости и будет гарантировать, что каждый сможет мирно реализовать свои права", - говорится в заявлении Департамента полиции Нью-Йорка.

 

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