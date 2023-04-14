



Трамп 7 часов отвечал на вопросы по иску о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп в четверг почти семь часов отвечал на вопросы во время второй дачи показаний в судебной тяжбе с генеральным прокурором Нью-Йорка по поводу деловой практики его компании, сообщает Associated Press.



Трамп весь день встречался с юристами генерального прокурора Летиции Джеймс, которая в прошлом году подала в суд на Трампа. В ее иске утверждается, что Трамп и его семья ввели в заблуждение банки и деловых партнеров, предоставив им ложную информацию о своем капитале и стоимости активов, таких как отели и поля для гольфа.



В январе судья штата Нью-Йорк отклонил ходатайство семьи Трампа об отклонении иска Джеймс на 250 миллионов долларов, назвав это ходатайство “несерьезным”.



Адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что он “не только готов, но и стремится дать показания”.



“Он по-прежнему тверд в своей позиции, что ему нечего скрывать, и он с нетерпением ждет возможности рассказать генеральному прокурору об огромном успехе своей многомиллиардной компании”, – сказала Хабба в заявлении, которое цитирует AP .



Иск не связан с обвинениями в совершении уголовных преступлений, выдвинутыми против Трампа окружным прокурором Манхэттена.