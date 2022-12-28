



Судьбу Apple Watch будет решать президент Байден

Комиссия по международной торговле ITC обнаружила, что компания Apple нарушила патенты AliveCor в своих “умных” часах – это ставит под угрозу продажи Apple Watch в США. Однако, такое решение отличается от заявления Совета по рассмотрению патентов и апелляций PTAB, и чтобы разрешить конфликт в дело придется вмешаться президенту США Джо Байдену.



Представители AliveCor подали судебный иск на Apple еще в прошлом году, подчеркнув, что собственная портативная ЭКГ-система Apple нарушает технологию AliveCor, позволяющую мониторить сердечный ритм. AliveCor до сих пор пытается запретить продажи смарт-часов Apple в США, которые, по словам представителей компании, нарушают запатентованные технологии ЭКГ.



Принятое в июне решение ITC предполагало, что Apple понесет наказание за нарушение патентов AliveCor, но PTAB в этом месяце заявила, что технологии AliveCor “непатентоспособны”, то есть они слишком очевидны и универсальны, чтобы быть запатентованными. Впрочем, решение ITC все равно оставляет компанию Apple виновной.



"Патенты, на которых основывается дело AliveCor, были признаны недействительными, по этой причине мы должны в конце концов победить в этом вопросе", – подчеркнули представители Apple.



Из-за двух противоречивых заявлений, ни одно заключение по Apple и AliveCor не может вступить в силу немедленно. Поэтому отныне решение о патентном споре будет принимать президент США, имеющий на это 60 дней.



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