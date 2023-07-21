



Суд над Трампом начнется в мае 2024 года

В пятницу федеральный судья распорядился, чтобы процесс по делу о секретных документах, которое специальный прокурор Джек Смит возбудил против бывшего президента Дональда Трампа, начался в середине мая 2024 года. Окружной судья США Эйлин Кэннон заявила, что двухнедельный испытательный срок начнется 20 мая, сообщает CNN.



Ожидается, что судебное разбирательство состоится во время нескольких республиканских праймериз. Команда юристов Трампа ранее ходатайствовала об отсрочке судебного разбирательства по этой причине, но судья Кэннон заявила, что она не рассматривает это как основание для воздержания от назначения даты судебного разбирательства.



Команда Смита, напротив, призвала начать судебное разбирательство в декабре 2023 года, а предложенная дата приведет к тому, что разбирательство будет разворачиваться намного позже и медленнее, чем первоначально надеялось обвинение.



