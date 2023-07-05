



Стрельба в Вашингтоне: девять погибших, среди них несовершеннолетние

Полиция США сообщила, что утром среды в Вашингтоне, округ Колумбия, девять человек были убиты, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает Associated Press .



Около часа ночи по местному времени в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц американской столицы, сообщил помощник начальника департамента полиции Вашингтона Лесли Парсонс.



По прибытии на место инцидента полицейские обнаружили несколько жертв, включая детей 9 и 17 лет, добавил Парсонс.



По его словам, выстрелы производились из внедорожника темного цвета, проезжавшего по окрестностям. На момент инцидента люди праздновали День независимости США, приходящийся на 4 июля. Преступник задержан не был.



Нескольких пострадавших госпитализировали пожарные и скорая помощь, другие добрались до больниц самостоятельно. Все пострадавшие погибли в результате полученных травм, ни один из них еще не идентифицирован.











Дети

