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Стрельба в Вашингтоне: девять погибших, среди них несовершеннолетние
05.07.2023 14:30 Ирина Демьянова

Стрельба в Вашингтоне: девять погибших, среди них несовершеннолетние

Полиция США сообщила, что утром среды в Вашингтоне, округ Колумбия, девять человек были убиты, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает  Associated Press .

Около часа ночи по местному времени в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц американской столицы, сообщил помощник начальника департамента полиции Вашингтона Лесли Парсонс.

По прибытии на место инцидента полицейские обнаружили несколько жертв, включая детей 9 и 17 лет, добавил Парсонс.

По его словам, выстрелы производились из внедорожника темного цвета, проезжавшего по окрестностям. На момент инцидента люди праздновали День независимости США, приходящийся на 4 июля. Преступник задержан не был.

Нескольких пострадавших госпитализировали пожарные и скорая помощь, другие добрались до больниц самостоятельно. Все пострадавшие погибли в результате полученных травм, ни один из них еще не идентифицирован.





Дети
 

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