



Стрельба в Балтиморе: подробности инцидента

В американском Балтиморе, штат Мэриленд, неизвестный открыл огонь по людям, собравшимся на празднование дня Бруклина. Как сообщает ряд американский СМИ, по меньшей мере 25 человек получили ранения, а четверо – погибли.



Инцидент произошел около 00.30 по местному времени. Полиция получила вызов о стрельбе в районе Brooklyn Homes в Южном Балтиморе. По сообщениям полиции на месте находилось более сотни людей.



Свидетели сообщили телеканалу Fox 45 Baltimore, что слышали от 20 до 30 выстрелов. По некоторым данным ранения получили не менее 29 человек. Однако, пока официально ни количество погибших, ни количество раненых полицией не подтверждалось.



Начато расследование инцидента, устанавливается личность стрелка.