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Стрельба на вечеринке в Техасе: есть погибшие и раненые
09.07.2023 21:42 Ирина Демьянова

Стрельба на вечеринке в Техасе: есть погибшие и раненые


Два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в воскресенье в городе Амарилло в американском штате Техас,  сообщает  CNN.

В местной полиции заявили, что стрельба началась во время вечеринки в центре мероприятий незадолго до часу ночи по местному времени в воскресенье.

По данным правоохранителей, между некоторыми присутствующими произошла потасовка, и кто-то начал стрелять.

Один мужчина скончался на месте происшествия, а другой - в больнице. Остальные пять пострадавших имеют "травмы разной степени, но ожидается, что они поправятся".

Правоохранители еще никого не задерживали, ведется расследование инцидента.

 

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