



Стрельба на вечеринке в Техасе: есть погибшие и раненые



Два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в воскресенье в городе Амарилло в американском штате Техас, сообщает CNN.



В местной полиции заявили, что стрельба началась во время вечеринки в центре мероприятий незадолго до часу ночи по местному времени в воскресенье.



По данным правоохранителей, между некоторыми присутствующими произошла потасовка, и кто-то начал стрелять.



Один мужчина скончался на месте происшествия, а другой - в больнице. Остальные пять пострадавших имеют "травмы разной степени, но ожидается, что они поправятся".



Правоохранители еще никого не задерживали, ведется расследование инцидента.



