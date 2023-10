Сторонник ХАМАС вызвал ярость в Нью-Йорке, срывая плакаты с похищенными: видео

В нью-йоркском Квинсе местные проучили араба, который ходил по городу и срывал фотографии с лицами похищенных террористами ХАМАС в Израиле детей.



Соответствующий момент был заснят на камеру, а видео в короткие сроки стало вирусным.



Автор ролика, следивший за действиями хама около двух кварталов, спрашивал у него, зачем тот срывает листовки с похищенными. В ответ араб что-то бормотал о том, что ему совершенно плевать. Группа строителей, находившая в этот момент рядом, не сдержалась и вмешалась в ситуацию. Один из рабочих доходчиво и простым языком разъяснил, чтобы тот убрал свои руки от плакатов.



"Это свободная страна. Ты можешь размахивать своим чертовым палестинским флагом и сказать "смерть евреям и Америке", но и мы можем поставить эти чертовы таблички", - сказал герой видео.



Он добавил, что в группе подошедших к этому типу мужчин нет евреев, но его поступок все равно вызывает бешенство. На попытки араба оправдаться, мол, он не делает ничего такого плохого, нью-йоркцы заметили, что тот засоряет улицы, нарушая тем самым закон. "Сейчас я тобою чертову улицу засорю", - приблизился к нему разъяренный мужчина, прежде чем его успели оттащить остальные.

Friday morning in Forest Hills, Queens. Seems like some good old New Yorkers are pissed. pic.twitter.com/TY7gcV9nak