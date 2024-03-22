



США призвали Украину не атаковать НПЗ РФ – это может навредить Байдену, – FT

22 марта в авторитетном издании Financial Times вышла статья, авторы которой утверждают: США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, и предупредили – удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.



Неоднократные предупреждения из Вашингтона адресованы высокопоставленным чиновникам СБУ и ГУР Минобороны. Оба разведывательных подразделения неуклонно расширяли свои собственные программы беспилотников для нанесения ударов по российским целям на суше, на море и в воздухе с начала полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.



Так, по словам одного из них, Белый дом все больше разочаровывается Украиной, чьи беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтяным мощностям.



Надо сказать, что несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора, Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15%, до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.



Вашингтон также обеспокоен тем, что, если Украина продолжит наносить удары по российским объектам, в том числе по многим объектам, расположенным в сотнях километров от границы, Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад. Сюда входит трубопровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок. Западные компании, в том числе ExxonMobil и Chevron, используют трубопровод, который Москва ненадолго закрыла в 2022 году.



"Мы не поощряем и не допускаем атак внутри России", – заявил представитель Совета национальной безопасности США. ЦРУ отказалось от комментариев. В Киеве представитель СБУ отказался от комментариев. Представители ГУР и офиса Владимира Зеленского не ответили на запросы о комментариях.



Как известно, в последние недели Украина активизировала свои воздушные атаки, поскольку ее программы беспилотников расширяются, а ход наземной войны меняется в пользу Москвы. Это также следует за растущим недовольством в Киеве по поводу двойственного подхода Запада к ограничению энергетических доходов Москвы.



По данным представителя военной разведки в Киеве, с 2022 года произошло как минимум 12 атак на крупные российские НПЗ и как минимум девять в этом году, а также на несколько терминалов, складов и хранилищ.



Таким образом Украина продемонстрировала, что может нанести удар по большей части инфраструктуры экспорта нефти на западе России, поставив под угрозу около 60% экспорта страны, недавно отметила Хелима Крофт – бывший аналитик ЦРУ, ныне работающая в RBC Capital Markets.



Возражения США возникли на фоне того, что Байдену в этом году предстоит тяжелая борьба за переизбрание, а цены на бензин растут, увеличившись почти на 15% в этом году и составив примерно 3,50 долларов за галлон. "Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов", – сказал Боб МакНелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

