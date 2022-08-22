



США отклонили требование Украины

Соединенные Штаты отклонили требование Украины о полном запрете на выдачу виз россиянам.

В Госдепе сказали, что Вашингтон не хотел бы лишать убежища российских диссидентов и других уязвимых лиц.

По словам представителя Госдепартамента, администрация Байдена уже ввела визовые ограничения для кремлевских чиновников. Тем не менее, в Белом Доме ясно дали понять, что их внимание будет сосредоточено на выявлении лиц, причастных к российскому вторжению в Украину, и привлечении их к ответственности.

"Нам было ясно, что важно провести черту между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России", — сказал представитель Госдепа.