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США отклонили требование Украины
22.08.2022 23:45 Алина Груднева

США отклонили требование Украины

Соединенные Штаты отклонили требование Украины о полном запрете на выдачу виз россиянам.

 
В Госдепе сказали, что Вашингтон не хотел бы лишать убежища российских диссидентов и других уязвимых лиц.
 
По словам представителя Госдепартамента, администрация Байдена уже ввела визовые ограничения для кремлевских чиновников. Тем не менее, в Белом Доме ясно дали понять, что их внимание будет сосредоточено на выявлении лиц, причастных к российскому вторжению в Украину, и привлечении их к ответственности.
 
"Нам было ясно, что важно провести черту между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России", — сказал представитель Госдепа.

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