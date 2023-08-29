



США ликвидировали хакерскую сеть Qakbot

США при содействии европейских стран ликвидировали крупную хакерскую сеть Qakbot.



По словам директора ФБР Кристофера Рея, была проведена одна из крупнейших в истории Соединенных Штатов операций по борьбе с киберпреступностью.



"Вредоносное ПО Qakbot заразило более 700 тысяч компьютеров, облегчило внедрение программ-вымогателей и нанесло ущерб предприятиям, поставщикам медицинских услуг и правительственным учреждениям на сотни миллионов долларов по всему миру", — отметили в Министерстве юстиции США.



В операции также участвовали Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания.



"ФБР нейтрализовало эту широкомасштабную преступную цепочку, пресекло ее на корню", - отметил Рей.