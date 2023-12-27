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США: Иран нарастил обогащение урана
27.12.2023 07:27 Катя Шульц

США: Иран нарастил обогащение урана

В Белом доме обеспокоены докладом МАГАТЭ, согласно которому темпы производства увеличились.
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“Ядерная эскалация Ирана вызывает тем большую тревогу в то время, когда представители властей, поддерживаемые Ираном, продолжают свою опасную и дестабилизирующую деятельность в регионе, включая последнюю смертельную атаку беспилотников, и другие попытки атак в Ираке и Сирии, а также нападения хути на суда в Красном море", - говорится в сообщении Белого дома.


 

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