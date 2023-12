США: Иран нарастил обогащение урана

В Белом доме обеспокоены докладом МАГАТЭ, согласно которому темпы производства увеличились.

“Ядерная эскалация Ирана вызывает тем большую тревогу в то время, когда представители властей, поддерживаемые Ираном, продолжают свою опасную и дестабилизирующую деятельность в регионе, включая последнюю смертельную атаку беспилотников, и другие попытки атак в Ираке и Сирии, а также нападения хути на суда в Красном море", - говорится в сообщении Белого дома.

The US is 'greatly concerned' by an IAEA report that shows Iran has increased the production of highly enriched uranium, a White House national security council spokesperson said on Tuesday.

"Iran’s nuclear escalation is all the more concerning at a time when Iran-backed proxies… pic.twitter.com/39QW3cxAh1