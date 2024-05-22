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США и Саудовская Аравия на пороге подписания договора об оборонном альянсе
22.05.2024 08:21 MIGnews.com

США и Саудовская Аравия на пороге подписания договора об оборонном альянсе

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что оборонный альянс, обсуждаемый между США и Саудовской Аравией, включает “компонент безопасности и ядерное соглашение”, но подчеркнул, что сделка еще не готова и “требует дополнительной работы”.

Среди прочего источник отметил, что "необходимо завершить такие аспекты, как надежный путь к созданию палестинского государства".

Что касается войны в Газе, высокопоставленный чиновник отметил, что он еще раз подчеркнул высокопоставленным израильским чиновникам обеспокоенность президента Джо Байдена по поводу масштабной наземной операции в Рафиахе.

Он сказал, что “мы здесь не для того, чтобы дать зеленый свет военным планам Израиля в Рафиахе. Нам ясно, что израильтяне серьезно относятся к нашим опасениям”.

 

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