



США и Саудовская Аравия на пороге подписания договора об оборонном альянсе

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что оборонный альянс, обсуждаемый между США и Саудовской Аравией, включает “компонент безопасности и ядерное соглашение”, но подчеркнул, что сделка еще не готова и “требует дополнительной работы”.



Среди прочего источник отметил, что "необходимо завершить такие аспекты, как надежный путь к созданию палестинского государства".



Что касается войны в Газе, высокопоставленный чиновник отметил, что он еще раз подчеркнул высокопоставленным израильским чиновникам обеспокоенность президента Джо Байдена по поводу масштабной наземной операции в Рафиахе.



Он сказал, что “мы здесь не для того, чтобы дать зеленый свет военным планам Израиля в Рафиахе. Нам ясно, что израильтяне серьезно относятся к нашим опасениям”.



