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США "атакует" теневой флот России
20.11.2023 05:30 MIGnews.com

США "атакует" теневой флот России

США продолжает борьбу с Россией, вводя новые санкции. Сейчас под ударом американской стороны оказались три танкера: Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Считается, что они являются частью "теневого флота" России, которые оценивается в 100-400 танкеров.

Теперь судна, ходившие под флагом Либерии, не будут обеспечены страховкой, а значит не смогут заходить в западные порты.

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"Своими санкциями мы стараемся уменьшить доходы России, которые она направляет на ведение войны в Украине", сказал министр финансов США Уолли Адеем.
 

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