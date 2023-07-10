



Сотни больших белых акул охотятся вдоль популярных пляжей

Сотни больших белых акул охотятся на мелководье вдоль пляжей Кейп-Кода, штат Массачусетс (США).



Специалисты удивлены такому резкому росту численности этих опасных рыб за последнее десятилетие в этом районе, передает Scientific American.



Таким образом, пляжи Кейп-Код стали первой территорией на севере Атлантики со столь высокой концентрацией акул. Подобные "горячие точки" существуют в Южной Африке, центральной Калифорнии, у берегов Гваделупы и Нептуновых островов.



Как известно, наибольшая концентрация акул у берегов Массачусетса обычно наблюдается с июня по октябрь - в это самое время года на мыс регулярно приезжает более трех миллионов отдыхающих.



По данным местных властей, первое нападение акулы на человека вдоль этой пляжной полосы было зафиксировано в 2012 году, затем имели место еще два нападения в 2018 году, одно из – них с летальным исходом.



Однако с 2018 года не было зафиксировано ни одного нападения, но власти призывают отдыхающих к осторожности.



