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Сотни больших белых акул охотятся вдоль популярных пляжей
10.07.2023 22:32 Дара Киевская

Сотни больших белых акул охотятся вдоль популярных пляжей

Сотни больших белых акул охотятся на мелководье вдоль пляжей Кейп-Кода, штат Массачусетс (США). 

Специалисты удивлены такому резкому росту численности этих опасных рыб за последнее десятилетие в этом районе, передает Scientific American.

Таким образом, пляжи Кейп-Код стали первой территорией на севере Атлантики со столь высокой концентрацией акул. Подобные "горячие точки" существуют в Южной Африке, центральной Калифорнии, у берегов Гваделупы и Нептуновых островов. 

Как известно, наибольшая концентрация акул у берегов Массачусетса обычно наблюдается с июня по октябрь - в это самое время года на мыс регулярно приезжает более трех миллионов отдыхающих. 

По данным местных властей, первое нападение акулы на человека вдоль этой пляжной полосы было зафиксировано в 2012 году, затем имели место  еще два нападения в 2018 году, одно из – них с летальным исходом. 

Однако с 2018 года не было зафиксировано ни одного нападения, но власти призывают отдыхающих к осторожности. 

 

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