



Скандал вокруг безопасности Техаса на границе с Мексикой набирает обороты

Губернатор Техаса Грег Эббот активировал 1 статью секции 10 параграфа 3 конституции США, позволяющую объявить военное положение, а также действовать без оглядки на федеральное правительство.



"Техас не подчинится", - объявил он, имея в виду требования Белого дома по снятию проволоки на границе с Мексикой.



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В Кентукки генпрокурор объявил, что полностью поддерживает право Техаса на самооборону и выступает против внутренней политики президента США Джо Байдена.



В свою очередь, во Флориде и Оклахоме объявили о готовности направить в Техас военных для обеспечения безопасности границы с Мексикой.