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Скандал с секретными документами Трампа обещает решить разведка
28.08.2022 05:45 Алина Груднева

Скандал с секретными документами Трампа обещает решить разведка

Разведка обещает оценить риск для национальной безопасности США в связи с документами, найденными в ходе обысков ФБР в доме экс-президента США Дональда Трампа.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По словам директора разведки США Эврилы Хейнс, будет проведена оценка возможного риска для нацбезопасности, который возник бы в случае раскрытия документов.
 
Соответствующее послание было адресовано главе комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США Кэролин Мэлони и председателю комитета по разведке нижней палаты Адаму Шиффу, которые попросили о такой проверке.

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