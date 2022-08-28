



Скандал с секретными документами Трампа обещает решить разведка

Разведка обещает оценить риск для национальной безопасности США в связи с документами, найденными в ходе обысков ФБР в доме экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

По словам директора разведки США Эврилы Хейнс, будет проведена оценка возможного риска для нацбезопасности, который возник бы в случае раскрытия документов.

Соответствующее послание было адресовано главе комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США Кэролин Мэлони и председателю комитета по разведке нижней палаты Адаму Шиффу, которые попросили о такой проверке.