



Северная Корея не отвечает на попытки обсудить судьбу американского солдата

В четверг Северная Корея не ответила на попытки США обсудить инцидент с американским солдатом, перешедшим хорошо вооруженную границу. Перспективы освобождения остаются неясны.



Трэвис Кинг, который должен был направляться в Форт-Блисс, штат Техас, после отбытия тюремного заключения в Южной Корее за нападение, во вторник перешел границу Северной Кореи через деревню Пханмунджом. Он стал первым известным американцем, задержанным в Северной Корее за пять лет, пишет Miamiherald.



“Вчера Пентагон связался с коллегами из (Северной) Корейской народной армии. Насколько я понимаю, на эти сообщения еще не ответили”, — заявил журналистам в среду в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Миллер сказал, что Белый дом, Пентагон и Государственный департамент работают вместе, чтобы собрать информацию о самочувствии и местонахождении Кинга.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США будет продолжать работать над обеспечением его безопасности и его возвращения к семье. Мотив пересечения границы Кингом неизвестен.



Свидетель того же гражданского тура сказала, что Кинг пересек границу за считанные секунды. 23-летний Кинг служил в Южной Корее кавалерийским разведчиком 1-й бронетанковой дивизии. Он может быть уволен из армии и может столкнуться с другими потенциальными наказаниями после осуждения за преступления в Южной Корее. В феврале суд Сеула оштрафовал его на 5 миллионов вон (3950 долларов США), признав виновным в нападении на неустановленное лицо и повреждении полицейского автомобиля в Сеуле в октябре прошлого года, пишет Associated Press.



В постановлении говорилось, что Кинг также обвинялся в избиении человека кулаком в ночном клубе Сеула, хотя суд отклонил это обвинение, поскольку потерпевший не хотел, чтобы Кинг был наказан.



В армии поняли, что Кинг пропал без вести, когда он не вышел из рейса в Техасе, как ожидалось. Северная Корея ранее удерживала ряд американцев, арестованных по обвинению в антигосударственной деятельности, шпионаже и других преступлениях.



“Северная Корея не собирается “поймать и отпустить” нарушителя границы из-за своих строгих внутренних законов и желания удержать посторонних от их нарушения. Тем не менее, у режима Кима нет стимула надолго удерживать американского гражданина, поскольку это может повлечь за собой обязательства, — сказал Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле. - Для Пхеньяна имеет смысл найти способ получить некоторую компенсацию, а затем выслать американца за несанкционированный въезд в страну до того, как единичный инцидент обострится таким образом, что поставит под угрозу дипломатические и финансовые интересы Северной Кореи”.



Он добавил: “В лучшем случае американский солдат благополучно вернется домой ценой некоторой пропагандистской победы Пхеньяна, а официальные лица США и Северной Кореи получат возможность возобновить диалог и контакты, прекратившиеся во время пандемии”.



Другие эксперты говорят, что Северная Корея вряд ли легко вернет Кинга, поскольку он является солдатом, который, по-видимому, добровольно бежал в Северную Корею, хотя многие ранее задержанные американские гражданские лица были освобождены после того, как Соединенные Штаты направили высокопоставленные миссии в Пхеньян, чтобы обеспечить их свободу.



Члены семьи Кинга сказали, что солдат, возможно, чувствовал себя подавленным своими проблемами с законом и возможным увольнением из армии. Они описывали его как тихого одиночку, который не пил и не курил и любил читать Библию. “Я не могу представить, чтобы он делал это преднамеренно, даже если он был в здравом уме, — сказал дедушка Кинга по материнской линии Карл Гейтс в интервью Associated Press. - Трэвис — хороший парень. Он не сделает ничего, чтобы навредить. И я не представить, как он пытается навредить себе”. Карл Гейтс сказал, что его внук пошел в армию три года назад из-за желания служить своей стране и потому, что он “хотел добиться большего для себя”. Мать Кинга, Клодин Гейтс, рассказала журналистам, что все, о чем она заботится, это вернуть домой своего сына.

