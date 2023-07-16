



Сенат США требует раскрыть секретные данные об НЛО

Сенат США в ближайшие дни планирует рассмотреть документ, который заставит правительство США опубликовать записи, касающиеся всех наблюдений за НЛО в США за последние десятилетия. Об этом сообщает Reuters.



Лидер большинства в Сенате Чак Шумер совместно с сенатором Майком Раундсом хотят заставить правительство раскрыть информацию о "неустановленных аномальных явлениях". Они планируют предложить эту меру как поправку к всеобъемлющему закону, который регулирует финансирование обороны США.



"В течение десятилетий многие американцы были очарованы загадочными и непонятными объектами, и давно пора получить некоторые ответы", – заявил Шумер, добавив, что “общественность имеет право узнавать о технологиях неизвестного происхождения, бесчеловечном разуме и непонятных явлениях”.



"Наша цель – обеспечить правдивость любого расследования или ведения учета материалов", связанных с НЛО", – отметил Раундс.



Согласно предложениям сенаторов, записи должны быть полностью обнародованы не позднее, чем через 25 лет после их создания, если только президент США не подтвердит, что дальнейшая отсрочка необходима из-за прямого ущерба национальной безопасности.