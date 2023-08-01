



Семья шокирована: полицейский перепугал людей из-за ошибки

Американская семья пришла в шок, когда полиция без причины остановила их автомобиль Dodge Challenger в Техасе.



По данным TMZ, четверо человек ехали по своим делам, когда правоохранители остановили автомобиль и наставили пистолет на водителя.



Это случилось в городе Фриско. Полицейские посчитали, что автомобиль был украден на фоне серии подобных краж, которые имели место в последние недели, в результате чего машину остановили и наставили дуло пистолета на женщину-водителя.



"Ошибка привела к неправильной регистрации, из-за чего офицер предположил, что автомобиль, возможно, был украден", — оправдались в полицейском участке Фриско.



В транспортном средстве находились женщина, ее муж, сын и племянник. Когда офицер полиции попросил женщину выйти из машины, она сообщила ему, что имеет при себе оружие, которое было куплено по соответствующему разрешению. Правоохранитель предупредил "подозреваемую", что может в нее выстрелить, если она сделает одно неверное движение.



По словам женщины, она была в шоке и не понимала, что происходит. Она объяснила полицейскому, что управляла собственным транспортным средством, которое никогда в жизни не крала, а купила за свои деньги.

"Это чертовски меня напугало", - призналась позже женщина.Тем временем, на ее сына надели наручки. Женщина перепугалась, что полицейские могут с с ним что-то сделать: "Пожалуйста, не позволяйте им сделать это с моим ребенком. Это Почему мой ребенок в наручниках? Что вы делаете?" - кричала она.В конечном итоге, правоохранители семью отпустили, признав свою ошибку. К счастью, инцидент завершился на позитивной ноте без пострадавших и обвинений. В местной полиции пообещали более тщательно изучать поступаемые в участок документы и не повторять такого впредь.«Мы совершили ошибку. Наш отдел не будет скрывать своих ошибок. Вместо этого мы будем учиться на них. Офицер быстро взял на себя ответственность за то, что произошло. Я разговаривал с пострадавшей семьей. Я сочувствую им и абсолютно понимаю, почему они расстроены. Я принес извинения и заверил их, что мы будем нести ответственность и обеспечим прозрачность всего процесса. Этот инцидент не действия, которые наши сотрудники ежедневно предоставляют нашим жителям", - отметил начальник полиции Фриско Дэвид Шилсон.