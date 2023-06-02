



Салливан: США не нужно наращивать ядерные силы для сдерживания КНР и РФ

Соединенные Штаты Америки обладают достаточными передовыми военными возможностями для сдерживания России и Китая.



По данным Reuters, такое заявление сделал советник США по нацбезопасности Джек Салливан.



"Соединенным Штатам нет необходимости наращивать наши ядерные силы, чтобы превзойти по численности наших конкурентов, чтобы успешно их сдерживать", - подчеркнул он.



По словам Салливана, РФ обязалась придерживаться основных ограничений СНО, что может указывать на "потенциальную готовность" страны ограничивать стратегические ядерные силы.



Он подчеркнул, что Вашингтон согласен соблюдать ограничения на ядерное оружие по Новому договору ООН до конца его срока действия в 2026 году, если Россия сделает то же самое.